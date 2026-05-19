Cumhuriyet Gazetesi Logo
4 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

4 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

19.05.2026 11:45:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
4 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların hesaplarında yaklaşık 150 milyon lira tutarında yasa dışı bahis para hareketi olduğunun belirlendiği ifade edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadele kapsamında "yasa dışı bahis siteleri ve entegre paneller ile bağlantılı banka ve kripto hesapları üzerinden" suç faaliyetinde bulunan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir, İstanbul, Muğla ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 zanlının ise, yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Yapılan incelemelerde zanlıların hesaplarında yaklaşık 150 milyon lira tutarında yasa dışı bahis para hareketi olduğunun belirlendiği ifade edildi.

İlgili Konular: #İzmir #Operasyon #gözaltı #yasa dışı bahis

İlgili Haberler

Son Dakika... Yasa dışı bahis soruşturması: Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!
Son Dakika... Yasa dışı bahis soruşturması: Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı! Son dakika gelişmesi... Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.
Son Dakika... Bakan Akın Gürlek duyurdu... Antalya ve Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 233 gözaltı
Son Dakika... Bakan Akın Gürlek duyurdu... Antalya ve Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 233 gözaltı Son dakika gelişmesi... Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin'de düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonlarında 18,3 milyar TL işlem hacmine sahip toplam 233 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Antalya merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 20 ildeki 183 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.