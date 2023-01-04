4 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 08:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya’nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

SİS VE PUS UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 12°C

Öğle saatlerinde çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 4°C, 13°C

Öğle saatlerinde çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 10°C

Az bulutlu

DENİZLİ 3°C, 15°C

Az bulutlu

İZMİR 4°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA -2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA 1°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 10°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA -2°C, 13°C

Az bulutlu

MERSİN 9°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -7°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU -3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -5°C, 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyıları hafif sağanak yağışlı

SİNOP 8°C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AMASYA -2°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -4°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 6°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AĞRI -9°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -7°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -5°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -7°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DİYARBAKIR -5°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP -1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 6°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 5°C, 15°C

Az bulutlu ve açık