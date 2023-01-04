4 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 4 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya’nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
SİS VE PUS UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 4°C, 12°C
Öğle saatlerinde çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 4°C, 13°C
Öğle saatlerinde çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 10°C
Az bulutlu
DENİZLİ 3°C, 15°C
Az bulutlu
İZMİR 4°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA -2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA 1°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 10°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA -2°C, 13°C
Az bulutlu
MERSİN 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -4°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -7°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU -3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -5°C, 0°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyıları hafif sağanak yağışlı
SİNOP 8°C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AMASYA -2°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT -4°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AĞRI -9°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -7°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -5°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -7°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
DİYARBAKIR -5°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP -1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 6°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 5°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
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