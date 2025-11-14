4 öğretmenin hayatını kaybettiği yola yine kaya parçası düştü!

Saimbeyli-Feke karayolunda yola düşen kaya parçası, otomobilin arka kapısına çarparak hasar oluşturdu.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, olay anı ve araçtaki hasar cep telefonu kamerasına yansıdı.
AYNI YERDE 4 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
6 Nisan 2023 tarihinde de aynı bölgede yamaçtan kopan kaya parçası, Himmetli İlk ve Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenlerin bulunduğu otomobilin üzerine düşmüş, olayda öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak hayatını kaybetmişti.