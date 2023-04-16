4 öğretmenin öldüğü yolda kaya tehlikesi devam ediyor

Yayınlanma: 16.04.2023 - 10:15

Güncelleme: 16.04.2023 - 10:30

Adana Saimbeyli-Feke karayolunda, 6 Nisan'da heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu otomobilin üzerine düştü.

Kazada sürücü Dilek Altıparmak (32) Pınar Kılıç (29) Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak (37) yaşamını yitirdi.

4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede tehlike devam ediyor.

Kazanın olduğu noktaya, halen kaya parçaları düşüyor. Sürücüler ise trafiğe açık yolda tedbir alınmasını istedi.