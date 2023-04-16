4 öğretmenin öldüğü yolda kaya tehlikesi devam ediyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yamaçtan kopan kayaların bir otomobile düşmesi sonucu 4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede, tehlike devam ediyor. Kazanın olduğu yola, halen kaya parçaları düşüyor.
Adana Saimbeyli-Feke karayolunda, 6 Nisan'da heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu otomobilin üzerine düştü.
Kazada sürücü Dilek Altıparmak (32) Pınar Kılıç (29) Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak (37) yaşamını yitirdi.
4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede tehlike devam ediyor.
Kazanın olduğu noktaya, halen kaya parçaları düşüyor. Sürücüler ise trafiğe açık yolda tedbir alınmasını istedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Eskort araçla İstanbul’a döndürüldü'
- AKP'li Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak seçim tahmini
- İmamoğlu: Depremden sonra neredeydiniz diye soracağız...
- Ünlü komedyen Okan Karacan gözaltına alındı!
- 'Normal bir insan bunu söyleyemez'
- Belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
- 'Bunun çok ağır sonuçları olacak'
- Bekir Bozdağ'dan pes dedirtecek Ahmet Kaya çıkışı
- Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'nin 'mülakat' vaadine yanıt!
- 'Kaç kişinin hakkı yendi?'