Son dakika... Suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya tutuklandı
Son dakika... ’Baron Ürfi’ lakabıyla tanınan, kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul’da yakalanan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıllık kesinleşmiş cezası nedeniyle 11 Nisan Salı gecesi düzenlenen operasyonla yakalanan Ürfi Çetinkaya (74) adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Sarıyer'de gözaltına alınan ve geceyi Emniyet'te geçiren Ürfi Çetinkaya, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Çetinkaya, ilk olarak çevik kuvvet polislerinin geniş güvenlik önlemleri altında eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
İFADESİ ALINDI
Hakkında yakalama kararı bulunan Çetinkaya, savunmasını vermesinin ardından bırakıldı. Çetinkaya, daha sonra Artvin Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı "Uyuşturucu ticareti" davası kapsamında talimat yoluyla ifadesi alınmak üzere İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Ürfi Çetinkaya'nın bu suçtan tutuklanmasına karar verilerek dosyasının Artvin'deki mahkemesine gönderilmesine karar verildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Çetinkaya, son olarak da 24 yıllık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle İnfaz Savcılığı'na çıkarıldı. Buradaki işlemleri tamamlanan Ürfi Çetinkaya'nın Metris Cezaevine gönderildiği öğrenildi.
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