4 saatlik yolu 14 saatte gittiler

Yayınlanma: 24.04.2023 - 09:37

Güncelleme: 24.04.2023 - 09:37

Bayram tatili dönüşünde AKP iktidarının “Gurur projemiz” diyerek hizmete açtığı yeni İzmir-İstanbul otoyolunu kullanan yurttaşlar 4 saatlik yolu ancak 14 saatte gidebildi. Otoyolu kullanmak için 459 lira geçiş ücreti ödeyen binlerce araç sahibi akaryakıt istasyonlarında da kuyruk beklerken, yoğunluktan ötürü benzin sınırlı verildiğinden mağdur oldu.

Büyük çoğunluğu Çeşme ve İzmir gibi tatil yörelerini tercih eden İstanbulluların yaşadıkları çile bununla da sınırlı kalmadı. İstanbul’a dönüş için şehirler arası otobüsleri tercih eden yurttaşlar yaklaşık 3 saat gecikmeli gerçekleşen seferler nedeniyle de mağdur oldu. Özellikle İstanbul ve İzmit girişinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu ve ortalama hızın 15-20 kilometreye kadar düştüğü yeni yolda dönüş çilesi yaşayan yurttaşlar yaşadıklarına sosyal medya üzerinden isyan etti.

Çeşme’ye tatile 5 saatte gelen İstanbullular, öğlen saatlerinde dönüş yoluna çıkmalarına karşın, oluşan araç kuyrukları ve bayram yoğunluğunun etkisiyle İstanbul’a 14 saatte vardıklarını ve gece geç saatlerde eve girdiklerini belirterek “Üstüne para verip geçtiğimiz yolda böyle çile çektik. İstanbul’a kadar tampon tampona geldik. Resmen çaresiz kaldık” diyerek oluşan yoğunluğa tepki gösterdi.

