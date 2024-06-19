4 saatte 15 hektar zeytinlik zarar gördü

Yayınlanma: 19.06.2024 - 11:29

Güncelleme: 19.06.2024 - 11:29

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin Çiniliköy mevkisindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda, dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 1 yangın söndürme helikopterleri de bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangının ormana sıçramaması için mücadele ederken, Kemalpaşa-Torbalı yolu da tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4 saatte kontrol altına alındı. 15 hektar alandaki çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Yangının kontrol altına alınmasıyla Kemalpaşa-Torbalı yolu da tekrar trafiğe açıldı.