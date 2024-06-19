4 saatte 15 hektar zeytinlik zarar gördü
Kemalpaşa'da zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçramadan havadan ve karadan müdahaleyle 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 15 hektar zeytinlik zarar gördü.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin Çiniliköy mevkisindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda, dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 1 yangın söndürme helikopterleri de bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangının ormana sıçramaması için mücadele ederken, Kemalpaşa-Torbalı yolu da tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4 saatte kontrol altına alındı. 15 hektar alandaki çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Yangının kontrol altına alınmasıyla Kemalpaşa-Torbalı yolu da tekrar trafiğe açıldı.
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