4 Şubat 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre bugün özellikle kar yağışının Doğu ve Güneydoğu'da etkili olacağı belirtilirken, 10 kent için de "sarı" alarm verildi. Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul’un da Pazar gününden itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Valilik ve AKOM kar yağışına ilişkin peş peşe uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul için beklenen kar Cumartesi gecesinden etkisini göstermeye başlayacak.
AKOM VE VALİLİK'TEN UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (İBB AKOM) verilerine göre soğuk hava, kuzeyli rüzgarların 60-80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile 5-7 derece civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine (-1, 3 derece) gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi öngörülüyor.
"DİKKATLİ OLALIM"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyaran Yerlikaya şunları söyledi;
Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE 0°C, 10°C
Aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
İSTANBUL 3°C, 8°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ -1°C, 7°C
Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ 1°C, 9°C
Aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
DENİZLİ 0°C, 6°C
Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İZMİR 3°C, 7°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KÜTAHYA -6°C, 1°C
Öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
MUĞLA -1°C, 8°C
Öğle saatlerinden sonra batı çevreleri sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ANTALYA 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MERSİN 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Kırıkkale, Konya, Eskişehir, Kırşehir ve Çankırı'nın kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -4°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri bu akşam kar yağışlı
KAYSERİ -7°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop'un doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 4°C, 9°C
Sabah saatlerinde yağmurlu
TOKAT -4°C, 4°C
Sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Güney ve batısının kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -18°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -17°C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -9°C, -1°C
Kar yağışlı
VAN -10°C, 0°C
Öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Kar yağışlarının yer yer yoğun olması bekleniyor.
GAZİANTEP -1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışlı
SİİRT -5°C, 3°C
Öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı. Yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
ŞANLIURFA 2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.
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