4 Şubat 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 08:41

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 08:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul için beklenen kar Cumartesi gecesinden etkisini göstermeye başlayacak.

AKOM VE VALİLİK'TEN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (İBB AKOM) verilerine göre soğuk hava, kuzeyli rüzgarların 60-80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile 5-7 derece civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine (-1, 3 derece) gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi öngörülüyor.

"DİKKATLİ OLALIM"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyaran Yerlikaya şunları söyledi;

Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 10°C

Aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 3°C, 8°C

Öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 7°C

Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ 1°C, 9°C

Aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ 0°C, 6°C

Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İZMİR 3°C, 7°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KÜTAHYA -6°C, 1°C

Öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

MUĞLA -1°C, 8°C

Öğle saatlerinden sonra batı çevreleri sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ANTALYA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MERSİN 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Kırıkkale, Konya, Eskişehir, Kırşehir ve Çankırı'nın kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -6°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri bu akşam kar yağışlı

KAYSERİ -7°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop'un doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 9°C

Sabah saatlerinde yağmurlu

TOKAT -4°C, 4°C

Sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Güney ve batısının kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -18°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -17°C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -9°C, -1°C

Kar yağışlı

VAN -10°C, 0°C

Öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Kar yağışlarının yer yer yoğun olması bekleniyor.

GAZİANTEP -1°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışlı

SİİRT -5°C, 3°C

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı. Yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

ŞANLIURFA 2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.