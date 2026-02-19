4 yaşındaki Sarp'ın ölümü davasında karar: Sürücüye hapis, firma sahibine para cezası!

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık sürücü Ömer S. (21) jandarma eşliğinde getirildi. Tutuksuz sanık firma sahibi İsmail K., hayatını kaybeden Sarp Eymen Darıcı'nın kazada yaralanan annesi Ömürcan Darıcı, babası İlker Darıcı ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan anne Ömürcan Darıcı ve baba İlker Darıcı, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek sanıklardan şikayetçi olduklarını yinelediler. Katılanlar vekili ise sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmalarını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

İddia makamı, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi. Tutuklu sanık sürücü Ömer S., önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Ekleyeceğim husus yoktur" dedi. Tutuksuz sanık firma sahibi İsmail K. de beraatini talep etti.

"KAZA 12 SANİYE SONRA MEYDANA GELDİ"

Sanık Ömer S.'nin avukatları, müvekkillerinin olay anında gerekli tüm önlemleri aldığını savundu. Araçtan indikten 12 saniye sonra kaymanın başladığını belirten avukatlar, "Müvekkilim el frenini çekmiş ve aracı vitese takmıştır. Olay günü okul yönetimini aramış ancak ulaşamamıştır. Okulda güvenlik görevlisi bulunsaydı bu olay yaşanmayabilirdi. Ayrıca olay yerinin eğimi ve zemin ıslaklığı tam olarak incelenmemiştir. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanık İsmail K.'nin avukatı ise müvekkilinin olayla illiyet bağının bulunmadığını, SRC belgesi olmayan şoför çalıştırmanın sadece idari para cezası gerektirdiğini belirterek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı, yargılamanın sonlandırılacağını belirterek sanıklara son sözlerini sordu. Her iki sanık da söyleyecek bir şeylerinin olmadığı şeklinde yanıt verdi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ömer S.'yi "bilinçli taksirle 1 kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık firma sahibi İsmail K.'ye ise 60 bin 500 lira adli para cezası veren heyet, sanığın sabıkası olmaması nedeniyle cezayı 5 yıl erteledi.

OLAY

Geçtiğimiz 2 Aralık'ta Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde yaşanan olayda, sürücü Ömer S., 67 DD 908 plakalı su dağıtım kamyonetini okul girişindeki yokuşa park etmişti. Sürücünün su almak için aracın arkasına yöneldiği sırada eğimli zeminde kayan kamyonet yokuş aşağı hareket etmiş ve anaokulundan çıkan 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı kamyonetin altında kalmış, anne Ömürcan Darıcı ile R.Y. de yaralanmıştı. Küçük çocuk, kaldırıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.