4 yetmez 15 kat verelim!

Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 03:00

4’üncü Gazeteciler Sitesi, 1974’te Levent’te kuruldu. Birçok yatay mimariye uygun bloktan oluşan sitenin içerisinde Dilek Sabancı Engelliler Parkı ve muhtelif yeşil alanlar bulunuyor. Kurulduğu yıl mimar ve şehir plancıları tarafından sosyal alan olarak belirlenen bölge, 1997’de Rönesans Fuarcılık’a satıldı. Ancak şirket, 20 yıl boyunca bölgede çalışma yapmadı.

Ardından 2017’de alanın imar plan notları Beşiktaş Belediye Meclisi tarafından değiştirilerek özgün planlamaların dışında yapılaşmaya açıldı. 20 bin 491 metrekarelik alanda yeraltı 9, yerüstü 15 kat izni verildi. Burada yaşayanlar tarafından kurulan 4’üncü Gazeteciler Oluşumu’nun aktardığına göre, yapılan bu plan değişikliği hukuka aykırı bir biçimde gerçekleşti. Belediye, plan notlarındaki değişikliği imar kanunlarının öngördüğü biçimde askıya çıkarmadı.

İBB MECLİSİ REDDETTİ

İlçe belediyesinin aldığı karar 5 Mayıs 2018’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından reddedildi. Buna karşın ilçe belediyesi arsa sahibine 29 Aralık 2022’de yapı ruhsatı verdi. Bu kararın ardından Rönesans Fuarcılık ve müteahhit Polat Gayrimenkul bölgede çalışmalara başladı.

BİLİRKİŞİ KARARI

Sitede ve bölgede yaşayan yurttaşlar, bunun hukuk dışı olduğunu ve kararla beraber şehir merkezinde kalan yeşil alanların yok edileceğini kaydetti. 200’ün üstünde mahallelinin bulunduğu 4’üncü Gazeteciler Oluşumu da geçen aylarda Beşiktaş Belediyesi’ne karşı 70 kişinin müdahil olduğu yürütmeyi durdurma davası açtı. Mahkeme, bilirkişi heyetinin bölgeyi gezmesine karar verdi.

Gazeteciler Oluşumu’ndan Murat Ulman, “Yapılan hukuksuzluğu gösterdik, belediyeler bir girişimde bulunmadı. Göz göre göre bu inşaat ilerliyor. Haftaya da İBB ve Beşiktaş Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Ulaştığımız Beşiktaş Belediyesi yetkilileri ilerleyen günlerde açıklama yapacaklarını söyledi.