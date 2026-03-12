400 milyonluk servet cinayete mi kurban gitti? Gayrimenkul zengini Ramazan Arıkan dosyasında yeni tutuklamalar!

Ankara, 16 Kasım 2025 tarihinde eski eşi Sultan Seki’nin evinde cansız bedeni bulunan 44 yaşındaki iş insanı Ramazan Arıkan’ın dosyasındaki kan donduran iddialarla çalkalanıyor. Yaklaşık 400 milyon Türk Lirası değerinde mal varlığı olduğu belirtilen Arıkan’ın ölümü, ilk etapta normal görünse de aile üyelerinin çelişkili ifadeleri ve ortaya atılan "servet kavgası" iddiaları üzerine Keçiören Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı cinayet şüphesiyle açtı.

JANDARMADAN ŞAFAK OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik takip ve tanık beyanları doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı. Operasyon kapsamında Arıkan’ın kızı Sude Arıkan, oğlu Batuhan Arıkan ve eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa Ünal gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleşmesiyle, olayın perde arkasındaki "Dubai planları" gün yüzüne çıktı.

"MÜGE ANLI'YA GİDİYORUZ" DİYEREK KAÇTILAR

Dosyaya giren en çarpıcı iddialardan biri, şüphelilerin yurt dışı trafiği oldu. Tanık ifadelerine göre aile üyeleri, çevresindekilere "Müge Anlı’nın programına gidiyoruz" diyerek uçağa binip Dubai’ye gitti. Motosiklet dükkanına "çanta çanta paraların" geldiği ve mal varlıklarını bölüşmek için yurt dışı planları yapıldığı öne sürülürken, Mustafa Ünal’ın telefonunun cinayet günü baba ve oğlun pikniğe gittiği alandan sinyal vermesi en büyük kanıtlardan biri olarak kayıtlara geçti.

400 MİLYONLUK MİRAS VE 1000 LİRALIK PAZARLIK

Gayrimenkul uzmanı Nilgün Hanım’ın ifadeleri ise ailenin içindeki "telaşı" ve çelişkiyi gözler önüne serdi. Arıkan’ın kızı Sude’nin, babasının ölümünden hemen sonra yeni bir ev tutmak için emlakçıya gittiğini belirten tanık, "Elimizde torunlarımıza yetecek para var dediler ama 1000 lira kira indirimi için pazarlık yaptılar. Çok panik halindeydiler" dedi.

OĞUL VE SEVGİLİ DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar çıktı. Mahkeme, kuvvetli suç şüphesi ve delilleri göz önünde bulundurarak Arıkan’ın oğlu Batuhan Arıkan ve Mustafa Ünal’ın tutuklanmasına hükmetti. Sude Arıkan ile ilgili adli sürecin devam ettiği, eski eş Sultan Seki’nin ise savcılığa teslim olduğu öğrenildi.