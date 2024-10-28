400 öğrenciden ‘Cumhuriyetin 101. Yılı’ koreografisi

Yayınlanma: 28.10.2024 - 15:47

Güncelleme: 28.10.2024 - 15:48

Cumhuriyetin 101. Yılı kutlamaları İzmir’de coşkuyla başladı. İzmir Valiliği’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı bugün Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk töreniyle başladı.

Törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir milletvekilleri, siyasi partilerin temsilciler, meslek odaları, ekonomi dünyasının bileşenleri ile dernek ve STK temsilcileri katıldı.

Törende sırasıyla Vali Elban, Orgeneral İrfan Özsert ve Başkan Tugay’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrakları göndere çekildi.

400 ÖĞRENCİ GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Kutlamalar İzmir Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen gösterilerle devam etti.

Törende, Halk Eğitim Merkezi üst öğrencileri, Aliağa Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Balçova Asil Nadir İlköğretim Okulu öğrencileri gösteri yaptı.

400 öğrencinin yer aldığı gösteride halk oyunları ve öğrencilerin cumhuriyet bayramı koreografileri sergilendi. Öğrenciler, gösterilerin ardından koreografiyle meydana “Cumhuriyetin 101. Yılı” yazdı.

Gösterilerin ardından ‘Dokuma Türk Bayrağı Teslim Töreni’ gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğretmenler ve öğrenciler Vali Elban’a Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi’nde yapılan ‘Dokuma Türk Bayrağı’nı teslim etti.