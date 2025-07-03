412 hangi şehrin alan kodu? 0412 nerenin telefon kodu?

Türkiye'deki şehirlerin telefon alan kodları, hem günlük iletişimde hem de iş dünyasında sıklıkla kullanılan önemli bilgilerdendir. Özellikle farklı şehirler arasında yapılan sabit hat görüşmelerinde ya da numara tanımlamalarında alan kodlarının bilinmesi büyük kolaylık sağlar. 0312 Ankara, 0216 İstanbul Anadolu Yakası, 0232 İzmir gibi örneklerle hafızalara kazınan bu kodlar, aynı zamanda bir bölgenin coğrafi ve idari yapısıyla da doğrudan ilişkilidir.

İnternet kullanıcıları tarafından "Diyarbakır ilinin alan kodu nedir?”, “ 0412 kodu hangi şehre ait?”, soruları sıkça aratılıyor.

0412 NERENİN KODU?

Diyarbakır iline ait sabit telefon alan kodu 0412’dir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve tarihiyle öne çıkan Diyarbakır’da bu alan kodu, hem şehir merkezi hem de ilçelerdeki sabit telefonlar için kullanılır. Başka bir ilden ya da cep telefonundan Diyarbakır’daki bir sabit hattı aramak için “0412” ile başlayan numara çevrilmelidir.