42 kişi yaşamını yitirmişti

Yayınlanma: 21.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.06.2024 - 04:00

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ta yıkılan Bad-ı Saba Sitesi’nin A bloku davasında ikisi tutuklu 10 sanık hakkında “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan dava açıldı. Mahkeme sürerken kayıp yakınlarının talebi üzerine Konya Teknik Üniversitesi tarafından bir rapor hazırlandı. Raporda müteahhit, fenni mesul ve statik sorumlusunun asli kusurlu olarak belirtilmesi üzerine ise kayıp yakınları harekete geçti. Avukatları aracılığıyla savcılığa başvuruda bulunan kayıp yakınları müteahhit dışındaki asli kusurluların da tutuklu yargılanması talebinde bulundu. Binada ailesini yitiren Nuri Gülçin, başvuru sonrası Cumhuriyet’e konuştu. “Bu kişilerin tutuklanmalarını yalnızca bizim değil toplum için de faydalı görüyoruz. Çünkü bu kişiler, masum insanlara mezar olacak evler satıyorlar. 42 kişi orada hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

‘BOYUN EĞMEDİK’

Dava boyunca birçok tehdide maruz kaldıklarını belirten Gülçin, “Tehditlere boyun eğmedik. Hazırlanan yeni rapor da haklılığımızı ortaya çıkardı. Ayrıca şaibeli rapor hazırlayan Karadeniz Teknik Üniversitesi’ndeki heyet hakkında da dava açmaya hazırlanıyoruz” dedi. Adaletin yerini bulması için yaslarını bile yaşayamadan mücadele verdiklerini belirten Gülçin, şunları söyledi: “Biz üstümüze düşenden fazlasını yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Hilekârlar hilelerine, yalancılar yalanlarına, mağdur ve dürüst insanlar ise adalete güvenirler. Şimdi sıra yargı mekanizmasında. Yargının da gereğini yapıp bizim sevdiklerimizi elimizden alan bu sorumsuz kişilere en ağır şekilde ceza vermesini bekliyoruz.”