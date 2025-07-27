43 işçi hayatını kaybetmişti! TTK Genel Müdürü ve kamu görevlilerine 3 yıl sonra dava açıldı…

Bartın Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait ocakta 43 işçinin ölümüne neden olan maden faciasına ilişkin olaydan 3 yıl sonra 10 kamu görevlisine dava açıldı.

NOW Haber’den Alican Uludağ’ın haberine göre; 10 kamu görevlisi arasında daha önce Kozlu Maden Faciası’nda yargılanırken TTK Genel Müdürü yapılan Kazım Eroğlu da yer aldı.

Bilirkişi raporunda TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu’na “havalandırma konusunda gerekli yatırımların yapılmamış olması, yüksek miktarda gaz içeren kömür damarlarında metan İçeriğinin azaltılması ve ocağın emniyetli hale getirilmesi için gerekli metan drenajı ile ilgili yatırım araştırma faaliyetlerinde bulunulmaması, vardiya mühendisi sayısının yetersiz olması ve kontrol işlerinde yetersiz kalınması nedeniyle” kusur yüklendiği belirtildi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMİŞTİ

Dava sürecinde mağdur aileler kamu görevlilerinin de yargılanmasını istemiş ancak soruşturma izni verilmemişti. Danıştay olaydan 3 yıl sonra soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdı.

Dava yolunun açılmasıyla Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Haziran’da 10 kamu görevlisi hakkında soruşturma başlattı, “Görevi kötüye kullanma” suçundan bir yıla kadar hapis cezası talep etti.

Öte yandan TTK Genel Müdürü Eroğlu dışında; Enerji Bakanlığına bağlı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nde görevli 3 mühendis ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2 iş müffetişi de denetim sorumlulukları nedeni ile suçlandı. Kamu görevlileri yeni adli yılda Bartın Birinci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.