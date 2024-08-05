45 günde yapılmasıyla övünülen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde tavan çöktü

Yayınlanma: 05.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.08.2024 - 04:00

İstanbul Bakırköy’deki Atatürk Havalimanı’nın milyarlarca liralık pistlerinin üzerine yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tavanı dün sabaha karşı çöktü. Tedavi gören sekiz bebek, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından tahliye edildi. Aralarında durumu kritik olan üç bebekle birlikte diğer bekekler de başka üniteye nakledildi. Nakil sonrasında durumu kritik olan bir bebek yaşamını yitirdi. Asma tavanda yaşanan çökmenin, bu alandan geçen sıcak su tesisatındaki kaçak nedeniyle olduğu belirtildi.

HEMŞİRE ANLATTI

Hastanede görevli ismini vermek istemeyen bir hemşire olayın ardından yaşananları Cumhuriyet’e anlattı. Hemşire, “70 derecelik kaynar suyun patlamasıyla ortalık buhar olmuş. Yoğun bakımda beşi entübe üçü spontan takip edilen sekiz bebek vardı. Yaşamını yitiren bebek ise 800 gram doğan prematüre bir tüp bebekti. İtfaiye geldiğinde bu bebeğin olduğu odanın camı kırıldıktan sonra tahliye edildi fakat yaşamanı yitirdi. Olay yerindeki arkadaşlarımız bebekleri tahliye etmeye çalışırken vücutlarında yanık ve kesikler oluştu. Olayın ardından idari amir diğer yerleşkede olduğu için olaydan birkaç saat sonra geldi. Tahliye alarmı verilmesine karşın teknik ekibe de ulaşılamadı. Bir muhattap bulamayan itfaiye, ana vanayı kapatmış ve bu nedenle de tüm yoğun bakımlar susuz kaldı. Sorumlu hemşire de sabaha karşı geldi, ilgisizdi. Hastanenin altyapısı ve yönetiminde ciddi sıkıntılar söz konusu” dedi.

SES’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şubesi ise olayın ardından basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2023’ün Nisan ayında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, binalarının hasarlı olmasından kaynaklı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne taşındı. Üçüncü basamak bir üniversite hastanesini, altyapısı fiziki koşulları üçüncü basamak sağlık hizmeti sunumuna uygun olmayan bir alana tıkıştırdılar. Kervan yolda dizilir misali personelin ve hastaların ulaşımının zor olduğu, hastane etrafında hiçbir eczane, medikal, yerleşim yerinin olmadığı, yılana varana kadar haşerelerin cirit attığı, kışın ısınmanın klima ve elektrikle sağlandığı, sık sık yemekhaneden besin zehirlenmelerin yaşandığı ilkel koşullarda sağlık hizmeti sunulan bir hastaneye dönüştü” dendi.

YILLAR İÇİNDE BÜYÜDÜ

Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat en çok kamu ihalesi alan şirketlerden biri. Yıllar içinde büyüyen şirket, 2017’den bu yana 20 ihaleye imza attı. 20 ihalenin 16’sını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alan şirket şimdiye kadar bu 67 milyar 108 milyon 973 bin 621 TL’lik sözleşme imzaladı.

MÜTEAHHİT HİÇ YABANCI DEĞİL!

Mart 2020’de yaşanan koronavirüs salgınının ardından gündeme gelen hastane, 45 günde yapılmış, 31 Mayıs 2020’de hizmete açılmıştı. Hastanenin yapım ihalesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “sarayını” inşa eden Rönesans Holding almıştı. Şirkete, Cumhurbaşkanlığı’nın Okluk Yazlık Sarayı’nın da ihalesi verildi. Bunun yanında AKP iktidarının “otel konforunda” olarak tanıttığı şehir hastaneleri ihalelerinin bir kısmını da bu şirket aldı. Şirket, İstanbul’daki tek askeri havalimanı olan Sancaktepe’deki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na bağlı Şehit Binbaşı Bülent Bulut Kışlası’na da hastane yapımına başladı. Bu çalışmalar kapsamında 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’na 280 metre mesafede beton santralı kurulmasını Cumhuriyet geçen aylarda gündeme getirilmişti.

