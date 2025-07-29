45 işçi hastanelik oldu: Zehirlenme şüphesi

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesinde Beno Plastik, Proses, Smak Makine ve Dem İlaç firmasında çalışan 45 işçi, yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye başvurdu.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 40, özel hastaneye de 5 işçi başvurduğu belirtilerek, "Hastaneye başvuran şahıslar hayati tehlikelerinin bulunmamakta olup olayla ilgili işlemlere başlanılmıştır" denildi.

İşçilerin yediği yemekten numunelerin laboratuvarda incelenmek üzere alındığı da bildirildi.