45 oy farkla kazanılan belediyenin özgün hikayesi... Harmancık 15 yıl sonra CHP’de: 'Çoban ateşi dağda yanar'

Yayınlanma: 31.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.05.2024 - 09:34

31 Mart yerel seçimlerinde iktidar büyük bir yenilgi yaşadı. AKP, ilk defa ikinci parti durumuna düştü. Bu yenilgiyi derinleştiren illerden birisi olan Bursa’da Harmancık ilçesi de 15 yıl sonra CHP’ye geçti.

“AKP’nin kalesi” görülen dağlık alandaki ilçenin 45 oy farkla CHP tarafından kazanılmasındaki en büyük etmenlerden birisi ise 100 kişiden oluşan özel ve gönüllü bir ekibin sıra dışı çalışmaları oldu.

Çalışma grubunun sözcüsü ve eski Bursa Barosu Başkanı Ekrem Demiröz, başarı hikayesini Cumhuriyet'e anlattı.

5 yıldır yaklaşık 800 kişiden oluşan bir ekiple sahada çalıştıklarını belirten Av. Demiröz, “Cumhuriyet kazanımlarını, laikliği, bağımsızlığı ve parti içi demokrasiyi merkeze koyan bir ekip olarak yola çıktık. Seçimleri bir sonuç olarak değil, gerici kuşatmayı püskürtmek için bir başlangıç olarak görüyoruz” dedi.

CHP il ve ilçe başkanlıklarını ziyaretleri sırasında CHP Harmancık ilçe yönetimi tarafından gelen “Biz sizin grubunuzu biliyoruz, gelin beraber çalışalım ve Harmancık’ı AKP’nin elinden alalım” teklifini kabul ettiklerini söyleyen Demiröz, “Seçimlere yaklaşık 6 ay vardı. Ne var ki seçim sadece Harmancık’ta olmayacaktı. O yüzden ekibimizin içinden kadınların ağırlıkta olduğu yaklaşık 50 kişilik bir ekip oluşturduk” ifadelerini kullandı.

“MEMLEKET DOĞDUĞUN YERDİR”

Tasarladığımız şey ekibin 100 kişiyi aşmasıydı, çünkü Harmancık ilçesinde 31 köyü vardı” diyen Demiröz, amaçlarının, “Her köy için en az üç arkadaşımızı görevli kılmak ve seçime kadar köylerle düzenli ilişkiler kurulması” olduğuna dikkat çekti.

Demiröz, şunları söyledi:

“İlçe yönetimi ile görüştük ve keşif gezilerine çıktık. ‘Bunun yerine belirlenmiş kişilere yönelik çalışmak daha verimli olur’ önerisini dikkate aldık. Zaten temel önceliklerimizden birisi, asla ön plana çıkmamak, ilçe yönetiminin rehberliğinde ilerlemekti. Henüz belediye başkan adaylığı kesinleşmeyen CHP İlçe Başkanı Haşim Ali Arıkan, aslen Harmancıklı olmayan ama sevilen birisiydi. Köy gibi yerlerde ‘yabancı’ vurgusu belirleyici olabiliyordu. ‘Memleket insanın doğduğu değil, doyduğu yerdir’ parolasıyla hareket ettik ve ‘Harmancıklı olmadığı ve başka yerde yaşama şansı olduğu halde burada yaşayan ve çalışan birisinin” ne kadar önemli olduğunu anlattık.”

“SİZE ÇİVİ BİLE ÇAKTIRMAYIZ”

Çalışmalara başladıkları andan itibaren AKP’li belediye başkanının ciddi engellemelerine maruz kaldıklarının altını çizen Demiröz, “Örneğin Kepekdere Köyü’ndeki CHP’lilerden imam için ev yapılması talebi geldi, köye mimar ve inşaat teknikeri yolladık. Ancak belediye başkanı, ‘Kim bunlar, hadlerini bilsinler, onlara çivi bile çaktırmam’ dedi” ifadelerini kullandı.

Başka bir olayı da Yayabaşı Köyü’nde yaşadıklarını belirten Demiröz, “Köyün kullanılmaz haldeki misafirhanesini onarmak için proje geliştirdik, bütçe oluşturduk. Ancak Büyükşehir Yasası gereği onay vermesi gereken belediye başkanı bu girişime de onay vermedi” dedi.

Demiröz, ellerinde kalan parayı köy çocuklarına bot ve mont aldıklarını belirten Demiröz, köylerin sağlık sorunları için de projeler ve ekipler hazırladıklarını, bunun geri dönüşünün çok olumlu olduğunu söyledi.

“BİR KIVILCIM OLSUN”

AKP’nin tüm engelleme ve seçim sonuçlarına itirazlarına rağmen 45 oy farkla seçimi kazanmalarının önemine değinen Demiröz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Belediye başkan adayımız, eski belediye başkanımız ve ilçe örgütü ile çok uyumlu çalıştık. Biz öne çıkmaya çalışmadık, onlar da çok alçakgönüllü davrandılar. Bu işin kahramanı CHP Harmancık ilçe örgütüdür. Harmancık bir dağ ilçesi. Çoban ateşi dağda yanar. İstedik ki dağda yakılan bu ateş, ülkemizin tamamı için bir kıvılcım olsun.”