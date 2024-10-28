46. İstanbul Maratonu pazar günü koşulacak

Yayınlanma: 28.10.2024 - 16:15

Güncelleme: 28.10.2024 - 16:15

Sivil toplum kuruluşları için bağış toplanmasına olanak tanıyan ve 2008 yılından bu yana yapılan İstanbul Maratonu’nda bu yıl Spor İstanbul; İstanbul Vakfı ve Enstitü İstanbul İSMEK ile beraber Giysi Kumbarası kampanyası başlatıyor. 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek Maraton Fuarı’na ve maratonun start alanına giysi kumbaraları konulacak. Sporcular yanlarında getirdikleri kıyafetleri kumbaraya bırakabilecekler. İstanbul Vakfı ise bu giysileri, gerekli tüm hijyen işlemlerini yaptıktan sonra bayramlarda ihtiyacı olanlara ulaştıracak. Bağışlanamayacak durumdaki kıyafetler de Enstitü İstanbul İSMEK tarafından geri dönüşüme tabi tutulacak ve üretilen yeni ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

BAĞIŞ TUTARININ ARTMASI HEDEFLENİYOR

Konuyla ilgili İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Maratonu’nun Kurumsal Koşusu’nda sivil toplum kuruluşları için bağış toplanması bu yıl da sürecek. 2008’de Adım Adım Derneği’nin desteğiyle başlanan iyilik için koşma hareketi sonucunda, 15 yılda 170 milyon TL bağış toplandı. Böylece toplanan bağışlarla bugüne kadar toplam 223 bin canlının hayatına dokunuldu. 2023 yılında 55 milyon TL bağış toplanırken bu yıl bağış tutarın önceki yıla göre daha da artması hedefleniyor.

İBB Hizmet ve İletişim Grubu Başkanı ve İSPER AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Banu Saraçlar, İBB iştiraklerinin tüm etkinliklerinde sosyal faydanın öncelendiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu da bu anlayışın vücut bulduğu en önemli organizasyonlarımızdan biri. Maraton, İstanbul’un eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtırken, aynı zamanda büyük bir dayanışma koşusuna da sahne oluyor. Maratonda koşanlar, cinsiyet ayrımcılığından hayvan haklarına, çocuk haklarından kadına şiddete son verilmesi ve çevrenin korunmasına kadar, birçok konuda toplumsal mesajlar veriyor. Bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek vermek amacıyla koşucular, maratonda bağış topluyor. 2008’de başlayan bu dayanışma eylemiyle milyonlarca lira toplandı ve yüzbinlerce canlının hayatına olumlu katkı sağlandı. Bu yıl ise bağış konusunda yeni bir adım atıyoruz. Spor İstanbul, İstanbul Vakfı ve Enstitü İstanbul İSMEK iş birliği ile koşucuların bağışlayacağı giysileri ortak bir projeyle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Amacımız maratonda fiziksel aktiviteyi teşvik etmenin yanı sıra dayanışma ve paylaşmayı hayatın her alanına entegre etmek. Tüm koşucuları bu projeye destek vermeye davet ediyorum”

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur da Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu’nun önemini her geçen yıl artırmaya çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kadın katılımcı sayısında geçen yıla göre büyük artış var"

“3 Kasım’da 40 binin üzerinde insan koşacak. Elit atletlerin de katılacağı yarışımızın ana koşusu 42K’nın yanı sıra, 15K Koşusu, şirketlerin çalışanlarının katıldığı Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu kategorileri maratonda yer alacak. Bu sene özellikle Kurumsal Koşu’ya ayrılan 18 bin kişilik kontenjan çok kısa sürede tükendi. Kadın katılımcı sayısında da geçen yıla göre büyük artış var; 2023 yılında 42K’ya 847 kadın başvururken, bu yıl sayı bin 78 oldu yani yüzde 27’lik bir artış var. Aynı şekilde diğer koşularımızda da kadın koşucu sayısında artış var, toplama bakacak olursak 2023 yılında üç kategorinin toplamında kadın koşucu başvuru sayısı 12 bin 56 kişiyken, bu sene sayımız 14 bin 15’e çıktı. Gerek erkek gerek kadın koşucularda temel hedefimiz, katılımcı sayısını artırmak kadar yarışı bitiren kişi sayısını da artırmak. Maratonu bitirenlerin sayısında da bu yıl da rekor bekliyoruz. İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nu milyonlarca kişi TRTSpor Yıldız kanalından canlı izleyebilecek. Binlerce kişi de parkur kenarında sporculara destek verecek. İster koşucu ister izleyici, maratonun bir parçası olan herkes, aynı zamanda yıllar içinde Türkiye’de yardımseverlik koşusu sayesinde en fazla bağış toplanan etkinlik haline gelen maratonumuz ile binlerce canlının hayatına doğrudan veya dolaylı dokunmuş da olacak.”