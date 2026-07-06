48 gün tutuklu kalmıştı: Avukat Saldıroğlu’nun 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat kararına istinaf engeli aşamadı

Avukat Burak Saldıroğlu’nun sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlayan yargı sürecinde yeni bir aşama daha geride kaldı.

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan, 48 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen ve ilk derece mahkemesinde beraat eden Saldıroğlu hakkında verilen karar, istinaf incelemesinde de korundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nin beraat kararına karşı savcılık ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı tarafından yapılan başvuruları esastan reddetti.

Kararda, ilk derece mahkemesinin dosyadaki delilleri sanığın lehine ve aleyhine değerlendirdiği, aleyhteki kanıtları ise mahkûmiyet için yeterli görmediği vurgulandı.

İSTİNAF BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Ekim 2025’te görülen karar duruşmasında Saldıroğlu’nun beraatine hükmetmişti. Bu karara karşı Cumhuriyet savcısı ve katılan vekili istinaf yoluna başvurdu.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, istinaf başvurularını yerinde görmedi. Daire, 30 Haziran 2026 tarihli kararında başvuruların esastan reddine oybirliğiyle karar verdi.

Böylece Saldıroğlu hakkında verilen beraat hükmü istinaf aşamasında da korunmuş oldu.

“MAHKÛMİYET İÇİN YETERLİ GÖRÜLMEDİ”

Bölge Adliye Mahkemesi kararında, ilk derece mahkemesinin dosya kapsamındaki delilleri değerlendirme biçimine dikkat çekildi.

Kararda, İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nin sanığın savunmalarını, lehine ve aleyhine toplanan delilleri incelediği; savunmayı tercih etme nedenlerini açıkladığı belirtildi.

Daire, ilk derece mahkemesinin aleyhteki kanıtları mahkûmiyet için yeterli görmediğini kaydederek, savcılık ve katılan vekilinin istinaf gerekçelerinin yerinde olmadığına hükmetti.

TEMYİZ YOLU AÇIK

İstinaf kararında, dosya yönünden temyiz yolunun açık olduğu da belirtildi.

Karara göre taraflar, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde dosyayı Yargıtay’a taşıyabilecek. Bu nedenle beraat kararı istinafta korunmuş olsa da dosya için temyiz süreci işletilebilecek.

NE OLMUŞTU?

Avukat Burak Saldıroğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının engellenmesinin ardından, İmamoğlu’nun paylaşımlarını sokakta dağıtmış ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir yurttaşın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elini öpmesine ilişkin sosyal medya paylaşımındaki ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 10 Mayıs’ta tutuklanmıştı.

48 gün tutuklu kalan Saldıroğlu, hakkında hazırlanan iddianamenin İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından 27 Haziran’da tensiple tahliye edilmişti. İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Ekim 2025’te görülen karar duruşmasında Saldıroğlu’nun beraatine karar vermişti.