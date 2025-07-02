488 hangi şehrin alan kodu? 0488 nerenin telefon kodu?

Türkiye'deki şehirlerin telefon alan kodları, hem günlük iletişimde hem de iş dünyasında sıklıkla kullanılan önemli bilgilerdendir. Özellikle farklı şehirler arasında yapılan sabit hat görüşmelerinde ya da numara tanımlamalarında alan kodlarının bilinmesi büyük kolaylık sağlar. 0312 Ankara, 0216 İstanbul Anadolu Yakası, 0232 İzmir gibi örneklerle hafızalara kazınan bu kodlar, aynı zamanda bir bölgenin coğrafi ve idari yapısıyla da doğrudan ilişkilidir.

İnternet kullanıcıları tarafından "Batman ilinin alan kodu nedir?”, “ 0488 kodu hangi şehre ait?”, soruları sıkça aratılıyor.

0488 NERENİN KODU?

Batman iline ait sabit telefon alan kodu 0488’dir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Batman’da bu alan kodu, hem şehir merkezi hem de tüm ilçelerdeki sabit telefonlar için kullanılır. Başka bir ilden ya da cep telefonundan Batman’daki bir sabit hattı aramak için “0488” ile başlayan numara çevrilmelidir.