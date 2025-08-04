5 cemevi federasyondan ayrıldı: Dikkat çeken açıklama!

Cem Vakfı'nın hükümetle yakın temas trafiğini anlattığı basın açıklamasının ardından Alevi Vakıflar Federasyonu'na bağlı cemevlerinden istifa açıklamaları geldi.

Yayımlanan ortak bildiride; Haydar Eren Eğitim ve Kültür Vakfı Aydınlı Cemevi (HAKEV), Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi, Adalar Cem Vakfı, Kartal Cemevi Vakfı ile Anadolu Bilim Kültür ve Cem Vakfı, Alevi Vakıflar Federasyonu ile tüm bağlarını kopardıklarını duyurdu. Kurumlar, kararlarının gerekçesini "Federasyonun kuruluş amacından ve Alevi-Bektaşi inanç değerlerinden sapması" olarak açıklarken, bu sapmanın arkasında Cem Vakfı'nın iktidar ile geliştirdiği ilişki ve son dönemde izlediği yönelimlerin bulunduğunu vurguladılar.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HAKEV (Haydar Eren Eğitim ve Kültür Vakfı Aydınlı Cemevi), Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi, Adalar Cem Vakfı, Kartal Cemevi Vakfı ve Anadolu Bilim Kültür ve Cem Vakfı olarak kuruluşumuzdan bu yana temel ilkemiz; Alevi-Bektaşi inancının değerlerine bağlı, halkın ihtiyaç ve taleplerine duyarlı, adalet, şeffaflık ve toplumsal sorumluluk ilkelerine uygun bir anlayışla hareket etmek olmuştur.

Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki, mensubu bulunduğumuz ve Sayın Prof. Dr. İzzettin Doğan'ın önderliğinde kurulan Alevi Vakıflar Federasyonu kuruluş amacından ve çizgisinden uzaklaşarak farklı bir yol izlemektedir. Bu uzaklaşma sadece yönetim anlayışında değil, temsil edilen değerlerde, kullanılan dilde ve alınan kararlarda açıkça görülmektedir. Bu doğrultuda inançsal değil siyasi bir gaye benimseyen Alevi Vakıflar Federasyonu Başkanı Sayın Dr. Haydar Baki Doğan'ın son dönemde benimsediği yönelimler;

İnancın öz değerlerinden,

Halkın vicdani beklentilerinden,

Katılımcı ve hesap verebilir yönetim anlayışından,

Ortak akıl ve istişare kültüründen uzaklaşmıştır.

Gelinen noktada, söz konusu kurumun mevcut yapısı ve işleyiş biçimi, bizlerin savunduğu değerlerle açık bir çelişki içindedir. Bu nedenle, ilkelerimizle

bağdaşmayan bu yapının içerisinde yer almamızın artık mümkün olmadığı kanaatine varmış bulunmaktayız."

Açıklamada, "Topluma ve Alevi-Bektaşi inancına karşı taşıdığımız sorumluluk gereği; HAKEV (Haydar Eren Eğitim ve Kültür Vakfı Aydınlı Cemevi) ve Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi olarak ilgili kurumla tüm idari, temsilî ve yapısal bağlarımızı sonlandırma kararı aldığımızı kamuoyuna saygıyla arz ederiz. Aynı düşünce ve sorumluluk bilinciyle hareket eden Adalar Cem Vakfı, Kartal Cemevi Vakfı ve Anadolu Bilim Kültür ve Cem Vakfı da Alevi Vakıflar Federasyonundan ayrılmak için gerekli yasal süreçleri başlatmış bulunmaktadır. Bu karar, bir kopuştan ziyade; ilkelerimize, inancımıza ve halkımıza karşı taşıdığımız sorumluluğun gereğidir" ifadeleri yer aldı.

NE OLMU Ş TU?

Cem Vakfı yaptığı açıklamada; Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ankara Valisi Vasip Şahin ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi isimlerle yapılan görüşmelere yer verilmişti.

Vakıf, bu temaslarda Aleviliğin hukuken tanınması, cemevlerine yasal statü verilmesi, Alevi inanç önderlerinin kamu görevlisi olması, zorunlu din derslerinin seçmeli hale getirilmesi ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması taleplerini ilettiklerini açıklamıştı.

Cem Vakfı açıklamasında, "Toplumsal barış ve kardeşlik ortamının güçlenmesi için diyalog ve ortak akıl anlayışıyla hareket ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik birikimi çerçevesinde, inanç temelinde her türlü ayrımcılığın önüne geçileceğine inanıyoruz" ifadeleri dikkat çekmişti.