5 gündür haber alınamıyor: Kayıp üniversite öğrencisi Hamza'yı arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras, geçen 31 Mayıs’ta İstanbul’a gitmek üzere Safranbolu’dan otobüse bindi.

İstanbul’a gitmediği ortaya çıkan Duras'a, 3 Haziran'dan itibaren ailesi ulaşamadı.

9 Haziran'dan itibaren telefonuna da ulaşılamayan Hamza Duras için ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

Duras için en son görüldüğü Kent Ormanı Çamtarla mevkisinde jandarma, AFAD, polis, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler tarafından 19 Haziran cuma günü arama çalışması başlatıldı.

HENÜZ İZ YOK

Çalışmalar, 5'inci gününde de sürüyor. Aramalarda 65 personel, 23 araç yer alıyor.

Aramalarda henüz Duras'a dair bir ize rastlanmadığı belirtildi.