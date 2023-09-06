5 gündür haber yok: 16 yaşındaki çocuk hala aranıyor

Artvin’de arkadaşının yanına gitmek istediğini söyleyip evden çıkan 16 yaşındaki Hakan Topçu’dan, 5 gündür haber alınamıyor. Oğlunun bulunması için yardım isteyen Ayşe Topçu, "Çocuğumun hayatından endişe ediyorum" dedi.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 10:16
5 gündür haber yok: 16 yaşındaki çocuk hala aranıyor
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Borçka ilçesinde oturan Hakan Topçu, 1 Eylül akşamı ailesine, 'Arkadaşım evinde yalnız, onun yanına gidebilir miyim' diyerek izin alıp evden ayrıldı, ancak geri dönmedi. Ailenin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri, Topçu için arama çalışması başlattı. 

Ayşe Topçu, 5 gündür haber alamadığı oğlunu görenlerin güvenlik güçlerine bildirmelerini rica etti. 

“HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM”

Oğlunun kendileriyle birlikte inşaatta çalıştığını belirten Topçu, "Çocuğumun hayatından endişe ediyorum. 'Arkadaşımın yanına gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Bir kız, bir erkek evladım var. Kaç gündür ailece uyku uyumadık. Çocuğumuz nerede bilmiyoruz. Ne olur bize yardımcı olun" diye konuştu. 


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Artvin kayıp çocuk BORÇKA

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