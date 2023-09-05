Son dakika... Kırklareli'nde sel felaketi: 2 ölü ve kayıplar var!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 16:08

Güncelleme: 05.09.2023 - 17:55

Kırklareli’nde bu saatlerinde bir anda bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı.

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

Derelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altına bıraktı. Ekipler, bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı.

AFAD, UMKE’nin yanı sıra askeri araçlarında bölgede çalışmalara katıldı.

KAYIP 4 KİŞİ ARANIYOR!

Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde bungalov evlerin bulunduğu bölgede sele neden şiddetli yağışta suya kapılan 1 kişinin ardından bir can kaybı haberi daha geldi.

Selde can kaybı 2'ye yükselirken, AFAD kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.