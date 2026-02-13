5 gündür kayıp... Engelli adamı 270 kişilik ekip arıyor!

Kırsal Çağlayan Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak bir daha haber alınamadı.

Ailesi kendi imkanlarıyla Salih Ertaş’a ulaşamayınca 11 Şubat akşamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 270 kişiden oluşan AFAD, Kulp Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (KUBAK) Kayapınar Belediyesi Arama Kurtarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kırsal alanda geniş çaplı tarama yaptı. Bölgedeki dere yatakları ve ormanlar tek tek aranıyor.