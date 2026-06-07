5 gündür kayıp olarak aranıyordu: 53 yaşındaki erkek ölü bulundu

Olay Aratol Bahçeli mahallesinde sulama kanalı kenarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rahim Ergün’den (53) haber alamayan eski eşi 2 Haziran tarihinde durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sürerken şahıs 5 gün sonra sulama kanalı kenarında hareketsiz ve bilinci kapalı olarak bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede şahsın öldüğünü tespit ederken, asayiş ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şahsın ölüm nedeni araştırılıyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı ölümle ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan ölü bulunan Rahim Ergün’ün geçtiğimiz Mart ayında beraber yaşadığı ve Alzheimer hastası olan annesinin kendisini unutması ve eve almaması sonucu gündeme gelmiş, ekiplerin seferberliğiyle yaşanan olay kameralara yansımıştı.