4.11.2025 19:38:00
5 gündür kayıp olarak aranıyordu: Yaşlı adamın cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 gündür kayıp olan yaşlı adam, Naip Barajı'nın yaklaşık 2 kilometre güneyindeki dere yatağında ölü bulundu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki İsmail Gürsoy’dan 5 gündür haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından Tekirdağ AFAD, Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve Tekirdağ Enduro Motor Sporları Derneği’nin 2 dağ motosikletiyle destek verdiği dron destekli arama çalışmaları başlatıldı.

Yoğun aramalar sonucu Naip Barajı'nın yaklaşık 2 kilometre güneyindeki dere yatağında Gürsoy’un cansız bedeni bulundu.

Bölge güvenlik çemberine alınarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gürsoy'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

