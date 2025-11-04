5 gündür kayıp olarak aranıyordu: Yaşlı adamın cesedi bulundu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki İsmail Gürsoy’dan 5 gündür haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbarın ardından Tekirdağ AFAD, Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve Tekirdağ Enduro Motor Sporları Derneği’nin 2 dağ motosikletiyle destek verdiği dron destekli arama çalışmaları başlatıldı.
Yoğun aramalar sonucu Naip Barajı'nın yaklaşık 2 kilometre güneyindeki dere yatağında Gürsoy’un cansız bedeni bulundu.
Bölge güvenlik çemberine alınarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gürsoy'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.