5 günün ardından… Buldan yangınında felaketin boyutu havadan görüntülendi

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 gündür devam eden yangın için söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Havadan ve karadan süren müdahalelerde ekipler çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Dün alevlerin kıskaca aldığı Bölmekaya Mahallesi'ne kadar sıçrayan yangın kontrol altına alınmıştı.

Sabah saatlerinde yangın bölgelerinde havadan başlayan söndürme çalışmaları belirli bölgelerde soğutma çalışmasına geçildi.

Soğutma çalışması yapılan bölgeler ile Bölmekaya Mahallesi'nde hasar alan araziler havadan drone ile görüntülendi.