5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsüydü... Şehitlerin naaşları Ankara'ya getirildi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangına müdahale sırasında hayatını kaybeden orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin naaşları kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi.

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilen orman şehitlerimizin naaşları kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığına sevk edilmektedir" ifadesini kullandı.

AİLELERİN ACI BEKLEYİŞİ...

Şehitlerin yakınları Adli Tıp'ın önünde gözyaşı döktü.

Gerekli incelemenin ardından cenazeler ailelerine teslim edilecek.

NE OLMUŞTU?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada Eskişehir’de başlayan yangında 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu toplam 24 kişi yangının içerisinde kaldığını, 14’ünün tedavi altına alınırken, 5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanının da hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu.