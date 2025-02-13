5 ilde suç örgütü operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Samsun merkezli 5 ilde E.G.'nin elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

5 ilde suç örgütü operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 11:18

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, E.G.'nin elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik Bafra ilçesi merkezli İstanbul, Amasya, Ankara ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 29 şüpheli gözaltına alınırken, başka suçlardan cezaevinde olan 8 kişi emniyete götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda, çok miktarda para, uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


Etiketler: #Operasyon #Organize suç örgütü #Samsun #gözaltı

İlgili Haberler

Antalya'da organize suç örgütüne 'Hücre-9' Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Antalya'da organize suç örgütüne 'Hücre-9' Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Yerlikaya'dan 'Hücre' operasyonu açıklaması: 9 organize suç örgütü çökertildi!

Yerlikaya'dan 'Hücre' operasyonu açıklaması: 9 organize suç örgütü çökertildi!
'Kıranlar' suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama

'Kıranlar' suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler