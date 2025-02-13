5 ilde suç örgütü operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 11:18

Güncelleme: 13.02.2025 - 11:18

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, E.G.'nin elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik Bafra ilçesi merkezli İstanbul, Amasya, Ankara ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 29 şüpheli gözaltına alınırken, başka suçlardan cezaevinde olan 8 kişi emniyete götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda, çok miktarda para, uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.