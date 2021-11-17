5 ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda gözaltı
Bitlis merkezli 5 ilde jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 304 kaçak göçmen de yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis, Batman, Siirt, Muş ve Van’da göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı iki ayrı operasyon düzenledi.
255 jandarma personelinin görev aldığı operasyonlarda 44 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 304 kaçak göçmen yakalandı.
Operasyonda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.
Soruşturma kapsamında 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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