5 kişiyi silahla yaralamıştı: şarkıcı Metin Işık adliyeye sevk edildi
Kayseri'de, aralarında husumet bulunan aileye silahla saldırdıktan sonra gözaltına alınan şarkıcı Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kayserili şarkıcı Metin Işık, çocuk kavgası sonucu oluşan husumet sonrası komşu aileye silahla saldırdı. Alınan bilgiye göre; Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta aralarında husumet bulunan taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine Işık ve Oğlu, pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı. Kavgada Mustafa Işık’ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S, kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Metin Işık ve oğlu, sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği’ne getirildi. Şarkıcı Metin Işık, olayın sorulması üzerine basın mensuplarına, “Ne söyleyeyim kardeşim” yanıtını verdi.
Sağlık kontrolünün ardından Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık, adliyeye sevk edildi.
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