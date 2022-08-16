Metin Işık kimdir, tutuklandı mı? Metin Işık kaç yaşında, nereli?
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, iddiaya göre husumetli oldukları komşularına tüfekle kurşun yağdırdı. Türkiye'nin gündemine oturan olayda, Metin Işık'ın kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Metin Işık kimdir, tutuklandı mı? Metin Işık kaç yaşında, nereli?
Şarkıcı Metin Işık'ın, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, oğlu Mustafa Işık ile birlikte tartışma yaşadığı komşularına pompalı tüfekle kurşun yağdırdığı haberleri gündeme oturdu. Çıkan çatışmada 3’ü ağır 5 kişi yaralandığı belirtilirken, Metin Işık hakkında birçok nokta merak konusu oldu. İşte merak edilenlerin cevabı...
METİN IŞIK KİMDİR?
Metin Işık, arabesk ve halk müziği sanatçısıdır. Işık, 1967 Almanya Essen doğumludur, aslen Kayserilidir.
55 yaşındaki Metin Işık, ilk olarak Almanya'dan Türkiye'ye gelerek gazinolarda amatör müzisyen olarak çalıştı. 2005 tarihli Ağla Gözüm albümü ile Türkiye'de ismini duyurmaya başladı. "Melek Yüzlü Sahtekar" şarkısı ile çıkışını yakaladı. Ardından ikinci albümünü 2009 yılında "Aydan Güzel/ Hasret Koydum Adını" ismi ile yayımladı.
METİN IŞIK TUTUKLANDI MI?
Kayserili şarkıcı Metin Işık, çocuk kavgası sonucu oluşan husumet sonrası komşu aileye silahla saldırdı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Işık evinden aldığı tüfekle etrafa ateş etti. Olayda saçmaların isabet etmesiyle yaralanan 5 kişi kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saçmaların isabet ettiği bazı araçlar da zarar gördü. Polis, Metin Işıkve oğlu Mustafa Işık gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Mustafa Işık adli tabiplikte alınan sağlık raporunun ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, sanatçı Metin Işık da Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Albümleri:
- Ağla Gözlüm/Melek Yüzlü Sahtekar (2005)
- Aydan Güzel/ Hasret Koydum Adını (2009)
- Lay Lay Lom (2019)
Popüler Şarkıları:
- Ağla Gözüm
- Lay Lay Lom
- Hasret Koydum Ben Adını
- İnsan Gelmez Mi
- Duygular Yalanmış
- Seni Seviyorum
- Deli Olurum
- Aydan Güzel
- Kader
- Eskiden Arardın
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