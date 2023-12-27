5 köyden elektrik direği malzemesi çaldı, serbest bırakıldı

Tokat’tın Erbaa ilçesinde 5 köyün 15 elektrik direğinden denge profili kısımlarını çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 12:29
5 köyden elektrik direği malzemesi çaldı, serbest bırakıldı
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Tokat’ın Erbaa İlçesinde bulunan yüksel gerilim hatlarının direklerin de bulunan denge profili parçaları yaklaşık 10 gün önce çalındı.

Firmaya ait ekiplerin rutin kontrolleri sırasında 5 köyde 15 direğin parçalarının çalındığının belirlenmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçti. JASAT ekipleri direk parçalarını çaldığı iddiasıyla S.M. isimli şahsı yakalayıp gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M. çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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