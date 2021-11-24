5. Yargı Paketi Meclis'te: İcra ile çocuk teslimi son buluyor
5'inci Yargı Paketi'nin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sürüyor. Görüşmelerin ilk gününde teklifin ilk 29 maddesi kabul edildi. Düzenlemeyle, boşanmış ailelerde, çocuk tesliminin icra yoluyla yapılması son buluyor.
Meclis Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren teklifin birinci bölümünde yer alan maddeler kabul edildi, ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Kabul edilen maddelere göre, boşanmış ebeveynlerin çocuklarının anlaşmazlık durumunda icra yoluyla anne ya da babasıyla görüştürülmesi uygulaması sona erecek.
Velayeti elinde bulunduran ama çocuğu göstermeyen anne ya da babadan velayet alınabilecek.
Açık cezaevine sevk edilecekler ile açık cezaevlerinde bulunanlar için uygulanan Covid-19 izni uygulama süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.
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