5 yaşındaki çocuğa çarptı, arkasına bakmadan kaçtı
İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Yunus Emre D.'ye çarptı. Çarpmanın ardından sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İstanbul'daki olay, Esenyurt ilçesine bağlı Çınar Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında yaşandı.
Yunus Emre D. isimli 5 yaşındaki çocuk, karşı yönden gelen diğer minivan aracı fark etmedi. Minivan araç, bir anda önüne çıkan çocuğa çarptı.
2 METRO SAVRULDU
Çarpmanın şiddeti ile 5 yaşındaki çocuk yaklaşık 2 metre savruldu. Çarpan aracın sürücüsü durmayarak yoluna devam etti.
Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Yunus Emre D.'nin kafasına 5 dikiş atıldı.
Minivan sürücüsünün çarpıp kaçtığı o anlar ise cevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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