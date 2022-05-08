5 yaşındaki çocuğa çarptı, arkasına bakmadan kaçtı

08 Mayıs 2022 Pazar, 18:20

İstanbul'daki olay, Esenyurt ilçesine bağlı Çınar Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında yaşandı.

Yunus Emre D. isimli 5 yaşındaki çocuk, karşı yönden gelen diğer minivan aracı fark etmedi. Minivan araç, bir anda önüne çıkan çocuğa çarptı.

2 METRO SAVRULDU

Çarpmanın şiddeti ile 5 yaşındaki çocuk yaklaşık 2 metre savruldu. Çarpan aracın sürücüsü durmayarak yoluna devam etti.

Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Yunus Emre D.'nin kafasına 5 dikiş atıldı.

Minivan sürücüsünün çarpıp kaçtığı o anlar ise cevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



