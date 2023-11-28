50 bin yurttaş etkilenecek... Hatay’da rezerv alan kaygılandırdı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan bölgelerden Hatay’da yurttaşlar en temel sorunlarının çözülmesi için hâlâ yardım bekliyor. Ancak kentsel dönüşüm yasası kapsamında rezerv yapı alanı ilan etme yetkisinin ilk olarak uygulandığı kentte depremzeler bu kez mülksüzleşme tehlikesi ile karşı karşıya.

“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, muhalefetin “rant odaklı” ve “halkın mülkiyet hakkı”nın ihlali eleştirilerine karşın TBMM’de kabul edilmişti.

‘50 BİN KİŞİ EVSİZ KALABİLİR’

Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde 207 hektarlık alan rezerv yapı bölgesi ilan edildi. Uzmanlar, düzenlemenin yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı mahalleleri, içindeki hasarlı ve hasarsız yapılarla kapsadığına dikkat çekti.

‘GÖÇE ZORLANACAK’

Hatay Depremzede Derneği Başkanı Ekrem Deveci ve Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Deveci, “Özellikle kentsel dönüşüm uygulanacak yerlerde kişilerin mülksüzleştirilmesi, bulundukları yerlerden alınıp kırsal alanlara yerleştirilmesi ve değerli yerlerin ranta açılması gibi uygulamalarla karşılaşabiliriz. Belirsizliklerin, hiçbir şekilde bilgi verilmemesi, açıklamayapılmaması ve kararların kapalı kapılar ardında alınması yurttaşlarda şüphe yaratıp göçe zorlandığı hissi yaratıyor” dedi.

Dava açmaya hazırlanan Hatay Barosu’nun başkanı Cihat Açıkalın da “İmara engel yoksa aynı bölgeyi rezerv alan yapmanın mantığı yok. Vatandaşın mülkiyet hakkına bağlı kalarak yaparsın binaları sorun çözülür. Neden insanlarda mülksüzleştirme kaygısı yaratacak bir yöntem seçiyorsunuz” diye sordu.

Açıkalın,“Bu uygulamanın çok sorun içermesi sebebiyle şeffaf ve adil yürütülmesi gerekiyor. Her yurttaşın, hak sahibinin haklarını gözeterek bütün yerel paydaşlarla birlikte hareket edilmesi için bizlerin yapacağı baskı ve uyarılar çok önemli” dedi.