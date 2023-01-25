50 kuruş üzerine fotoğrafı basılan Etnolog Sabiha Tansuğ hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 09:15

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 09:16

Portresi 1971'de madeni 50 kuruşların üzerinde yer alan ünlü etnolog, koleksiyoner ve Türk kültürü araştırmacısı Sabiha Tansuğ, 88 yaşında hayatını kaybetti.

İki kitabı, 200'ü aşkın makalesi ve çok sayıda ödülü olan etnolog Sabiha Tansuğ, 88 yaşında İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tansuğ'un cenazesi yarın İzmir Güzelbahçe Yalı Camii'inde kılınacak cenaze namazının ardından, Bademler Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Portresi Türkiye’de 1971'de madeni 50 kuruşların üzerinde yer alan Tansuğ, Türkmen kültürü üzerine yaptığı araştırmalarla tanınıyor. Adı ve sahip olduğu Anadolu kültürünü anlatan zengin koleksiyonu da, yakında Bademler Köyü Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından hizmete açılacak müzede yaşatılacak.

SABİHA TANSUĞ KİMDİR?

1935 yılında Gümülcine'de dünyaya gelen Tansuğ, 1941'de ailesiyle birlikte Batı Trakya’dan Türkiye’ye göç etti. Çocukluğu Tire, Manisa, Akhisar, Bergama'da geçti. Göztepe Kız Akşam Sanat Okulu'nda okuduktan sonra İstanbul'a gitti ve Nuri İyem'den resim dersleri alarak karma sergilere katıldı.