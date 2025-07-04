50 yıllık barajın ücretini CHP’li belediyeden alıyorlar: ‘Nasıl silkeleyebiliriz diye düşünüyorlar’

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmada merkezi hükümetin CHP’li belediyelere ne denli yüklendiğinin ispatı niteliğinde bir açıklama yaptı. Erkek’in açıklamasına göre, Devlet Su İşleri (DSİ), 1975 yılında taşkınları önlemek amacıyla faaliyete geçen Atikhisar Barajı’nın 300 milyon liralık maliyetini CHP’li Erkek’in yönetiminde olan belediyeden karşılamak istedi. Konuya ilişkin konuşan Erkek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “CHP’li Belediyeleri silkeleyin” talimatı üzerine olayın yaşandığını söyleyerek “1975’de faaliyete geçti, 2025 yılındayız. 50 yıl geçmiş üzerinden, içme suyu temini amacıyla yapılmamış barajın maliyetini Çanakkale Belediyesinden temin etmek.. Ama sayın Cumhurbaşkanı bir talimat verdi ‘Silkeleyin şu CHP’li Belediyeleri’ şeklinde. Herhalde oturup ‘nasıl silkeleyebiliriz’ diye her yerden inceleme yapıyorlar” dedi.

Tüm yüklenmelere karşın halkçı belediyecilik anlayışlarını sürdüreceklerini belirten Erkek, “Silkeleyebilirsiniz ama asla yıkamazsınız” ifadesini kullandı.

‘ÖDEMEZSENİZ YASAL TAKİBE ALIRIZ’

Yaşanan sorun karşısında bakanlıktan randevu istemesine karşın dönüt alamadığını da belirten Erkek, “50 yıl sonra taşkın önleme amacıyla yapılan barajın yapım maliyetini belediyeden talep etmek herhalde Aziz Nesin’lik bir hikaye olsa gerek. Bu konuda hukuki ciddi bir yazı gönderdiler; ödemezseniz yasal takip yaparız, ödemezseniz bunu yaparız şeklinde. Herkes istediğini yapabilir biz hukuk çerçevesinde mücadelemizi yürütürüz” diye konuştu.