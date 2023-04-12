50 yıllık binanın merdivenleri kendiliğinden çöktü!

Yayınlanma: 12.04.2023 - 12:08

Güncelleme: 12.04.2023 - 12:53

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan 50 yıllık 5 katlı binanın merdivenleri kendiliğinden çöktü.

3 BASAMAK HAVADA ASILI KALDI!

Edinilen bilgiye göre, Denizköşkler Mahallesi Altuner Sokak'taki 5 katlı binanın arka cephesindeki yoldan 3'üncü kata geçişi sağlayan merdiven, sabah saat 07.00 sıralarında gürültüyle çöktü.

Olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri de sevk edildi.

Binanın girişine emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alındı. Merdivenlerin bir bölümünün yıkılmasının ardından 3 basamağı havada asılı kaldı.

Havada asılı kalan basamaklar itfaiye ekipleri tarafından beton kesme makasıyla kesildi.

600 DOLAR KİRA ÖDÜYORLARMIŞ

Sıvaları dökülen, demirleri açıkta duran binada yaşayan yabancı uyruklu 10 kişinin kaldıkları daireye aylık 600 dolar kira ödedikleri öğrenildi.

Bina Avcılar Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLGESİNDE

Binanın bulunduğu bölgenin 2008 yılında mikro zemin incelemesi yapılması amacıyla imara kapatıldığı öğrenildi.

Bölgedeki binaların imar yasağı nedeniyle kentsel dönüşüme giremediği, geçen ay İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla imar yasağının kaldırıldığı kaydedildi.

Mart ayında buradaki yapıların mevcut kat sayısı korunarak kentsel dönüşüme alınmasına dair karar alınmıştı.