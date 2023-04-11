Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina çöktü

Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:30

Güncelleme: 11.04.2023 - 10:32

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da, ağır hasar alan 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan Şehit Selahattin Şener Sokak'taki 5 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Ekipler, binanın enkazında kimsenin olmadığını tespit etti. Enkaz bölgesinde güvenlik önlemi alındı.