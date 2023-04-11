Depremde hasar almıştı... Halk Sağlığı Birimine ait 4 katlı bina çöktü

Yayınlanma: 11.04.2023 - 12:34

Güncelleme: 11.04.2023 - 13:53

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Yörük Selim Mahallesi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Birimine ait 4 katlı bina çöktü.

Çöken binanın depremde hasar alması nedeniyle tedbir maksatlı boşaltıldığı öğrenildi.

Binanın boş olması nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.