Depremde hasar almıştı... Halk Sağlığı Birimine ait 4 katlı bina çöktü

Kahramanmaraş'ta depremde hasar aldığı için boşaltılan Halk Sağlığı Birimine ait 4 katlı bina çöktü.

İHA
Yayınlanma: 11.04.2023 - 12:34
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Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Yörük Selim Mahallesi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Birimine ait 4 katlı bina çöktü.

Çöken binanın depremde hasar alması nedeniyle tedbir maksatlı boşaltıldığı öğrenildi. 

Binanın boş olması nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi. 


Kahramanmaraş depremi ağır hasar çökme

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