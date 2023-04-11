Depremde hasar almıştı... Halk Sağlığı Birimine ait 4 katlı bina çöktü
Kahramanmaraş'ta depremde hasar aldığı için boşaltılan Halk Sağlığı Birimine ait 4 katlı bina çöktü.
Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Yörük Selim Mahallesi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Birimine ait 4 katlı bina çöktü.
Çöken binanın depremde hasar alması nedeniyle tedbir maksatlı boşaltıldığı öğrenildi.
Binanın boş olması nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.
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