51 kişiye mezar olmuştu... Furkan Apartmanı davasında sanık avukatlarının taleplerine ret!

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde yalnızca Furkan Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybetti.

Buna ilişkin açılan ve Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, apartmanın altındaki dükkanın sahibi sanıklar Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay "delil yetersizliği"nden beraat etti. Fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan'a indirimle 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Yakalanamadıkları için müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in dosyası ayrıldı.

Öte yandan, yapı kullanım izin belgesinde imzası bulunan dönemin Nizip Belediyesi İmar Müdürü Mehmet Aslan, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Orhan Zoroğlu ile inşaat mühendisleri Oktay Aktaş ve Bülent Bilici hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla dava açıldı.

Dört sanık yönünden dosya istinaf mahkemesinde bulunurken, firari müteahhitler ile kamu görevlilerinin dosyaları ayrı ayrı görülüyor. Firari sanıklar Sever kardeşlerin dosyasının üçüncü duruşması, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katılırken, sanık müteahitler katılmadı.

Müşteki avukatları Figen Peri ve Deniz Can Akpek, yargılama sürecinin uzayacağı gerekçesiyle dosyaların birleştirilme taleplerinin reddini ve sanıklar hakkındaki ''Kırmızı Bülten''li yakalama emirlerinin devamını talep etti.

KARDEŞ AVUKATLARINDAN KARŞILIKLI SUÇLAMA...

Firari sanık Abdullah Devrim Sever'in avukatları, müvekkillerinin arsa sahibi olduğunu, müteahhitlik sorumluluğunun ağabeyi Hasan Hüseyin Sever'e ait olduğunu öne sürdü. Avukat Abdullah Bayındır ve Ayten Kübra Aksoyer, Abdullah Devrim Sever'in yakalama emrinin ve Kırmızı Bülten'in kaldırılarak ''güvence belgesi verilmesini'' istedi.

Sanık Hasan Hüseyin Sever'in avukatı Ali Uçkaç, müvekkiline yönelik isnatları reddederek, Hasan Hüseyin Sever'in sadece Abdullah Devrim Sever'e yatırım ve destek amacıyla yardımcı olduğunu, binanın yapımında hiçbir dahli bulunmadığını iddia etti.

Avukat Uçkaç, dosyaların birleştirilmesini, tanık dinlemelerinin birleşen dosya üzerinden yapılmasını ve ''yakalama kararının kaldırılarak, güvence belgesi verilmesini'' talep etti. Sanık Hasan Hüseyin Sever'in diğer avukatı Mesut Çakar, önceki beyanlarını tekrar ederek, müvekkili hakkındaki ''Kırmızı Bülten ve yakalama kararının kaldırılarak güvence belgesi verilmesini'' talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık avukatlarının güvence talebinin reddedilmesini ve Hasan Hüseyin Sever ile Abdullah Devrim Sever hakkındaki kırmızı bülten ve yakalama kararlarının devam etmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever hakkında yakalama kararının kaldırılması ve güvence verilmesi taleplerini reddetti. Ayrıca, sanıklar hakkındaki Kırmızı Bülten ve yakalama kararlarının devamına karar verildi.

Bir sonraki duruşma 18 Kasım'da görülecek.