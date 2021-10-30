52 ile yağış uyarısı yapıldı, turistler denize girdi
Muğla’nın Bodrum ilçesinin bugün akşamdan itibaren yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenirken, ilçede bulunan yerli ve yabancı turistler sıcak havanın tadını çıkardı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde beklenen yağışlı ve fırtınalı hava beklentisinin öncesinde; bugünkü sıcak hava 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşmesini fırsat bilip Bodrum'a gelen turistlerin yüzünü güldürdü. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 52 il için sağanak uyarısında bulundu.
Sabah erken saatlerden itibaren ilçe merkezindeki Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet ve Bitez plajlarına giden turistler 24 derece hava ve 18 derece deniz suyu sıcaklığında bol bol güneşlendi, denize girdi, bazı turistler ise su sporları yaptı.
İzmir’den Bodrum’a hafta sonu için tatile geldiğini belirten öğretmen Deniz Çorman, "İzmir’den geldim tatil için. Hafta sonunu güzel değerlendirmek, 29 Ekim’i de farklı bir yerde kutlamak için. Sabahtan beri inanılmaz güzel bir hava var. Hafiften yağmurlar geliyor ama yağmur geldiğinde kaçarız" dedi.
Bodrum’da bugün akşam saatlerinden itibaren yağmurla birlikte fırtınanın beklendiği ve etkisini en az 4 gün sürdüreceği belirtildi.
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