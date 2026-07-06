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55 yaşındaki erkek, su kuyusunda ölü bulundu

55 yaşındaki erkek, su kuyusunda ölü bulundu

6.07.2026 20:41:00
Güncellenme:
DHA
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55 yaşındaki erkek, su kuyusunda ölü bulundu

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Cuma Aslan (55), su kuyusunda ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Olay, öğleden sonra Çermik ilçesi kırsal Akçörten Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, kuyuda bir kişinin hareketsiz şekilde olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan kişinin Cuma Aslan olduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Aslan’ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için hastane morguna götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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