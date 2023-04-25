550 milyon TL'lik yasa dışı bahis vurgunu: 35 gözaltı!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:37

Güncelleme: 25.04.2023 - 14:37

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli; İstanbul, Muğla, Adana, Karaman, Kütahya ve Balıkesir illerinde helikopter destekli yasa dışı bahis operasyonunun düğmesine bastı. Toplam 7 ilde soruşturmayı yürüten İzmir polisi, şüphelilerin eylemlerini aylarca takibe aldı ve şebekenin peşini bırakmadı.

TEMSİLCİLİĞİ BULUNMAYAN ÜLKELERDE PARALARI AKLAMIŞLAR

Milyonlarca vurgun yapan şüphelilerin başta finansal hareketlerini mercek altına alan polis; işsiz, pazarlamacı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları nezdinde hesaplar açıldığını, çok sayıda paravan şirket kurulduğunu, paravan şirketler ve şahısların banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Öte yandan dolandırıcıların, suçtan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklarına dönüştürdükleri, İzmir’de kiraladıkları çok sayıda lüks rezidanslarda yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri tespit edildi.

ÇETENİN EN TEPESİNDE KUZENLER VAR

İzmir polisi, çetenin en tepesindeki isimlere de ulaştı. Yasa dışı bahis ağının Mertcan P. ve Hakkı T. isimli kuzenler tarafından yönetildiğini ve kuzenlerin lüks bir hayat yaşadıkları belirlendi. İki kuzenin “Kuzen” ismini taşıyan otomotiv firması kurduğu da tespit edilirken, 6 aylık süreçte piyasa değeri 100 Milyon TL’yi bulan 15 adet lüks marka ve model araç aldıkları ortaya çıkarıldı. Yine çetenin banka hesaplarındaki işlem hacminin yaklaşık 550 Milyon TL’yi de bulduğu öğrenildi.

Tüm bilgi ve bulgular üzerine harekete geçen ekipler, 7 ilde "Kuzenler" adının verildiği operasyonda 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, şüpheli şahısların suçta kullandıkları materyallerde ele geçirildi, şahısların ve firmaların banka hesaplarına ve 15 adet lüks marka araca el konuldu.