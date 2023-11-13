58 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu
Karabük’te kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki erkek yalnız kaldığı evinde ölü bulundu.
Olay, Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Huzur Apartmanı’nın giriş katında meydana geldi. Kendisinden haber alınamayan İlhan Konak’ı (58) evinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler Konak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Konak’ın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kardemir Karabükspor’da işçi olarak çalıştığı ve emekli olduğu öğrenilen Konak’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
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