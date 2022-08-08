59. Uluslararası Troia Festivali başlıyor!
Çanakkale Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Troia Festivali 59. kez kapılarını açıyor.
Çanakkale’nin en köklü festivallerinden olan Uluslararası Troia Festivali 59. kez müzikten spora, atölyelerden sergilere kadar bir dizi etkinliklerle başlıyor.
Bu yıl "Sanat uygarlığın imzasıdır" temasıyla organize edilecek olan festivale dair Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Festival insanların günlük sıkıntılarından uzaklaşıp, o anda o güzelliklerle kurtulmasını sağlıyor. O anda unutuyoruz, oraya konsantre oluyoruz. Güzelliğe konsantre oluyoruz. Hayatımızda fazlasıyla sıkıntı var. kadar insanların üzerine yağan zamlardan sonra, insanların nefes alması için, bu sıkıntıları unutturmak için bir program dizini hazırladık. 365 günün 4 gününde sıkıntısız, dersiz, zamsız bir zaman geçirelim diye düşünüyoruz" dedi.
Festivalin etkinlik programı şu şekilde;
9 Ağustos Salı
19.00 Söyleşi ”Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”
YER:Halk Bahçesi ( Konuşmacılar: Muharrem Erkek - CHP Genel Başkan Yardımcısı, Bahadır Erdem - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, Moderatör Özlem Gürses)
21.30 Konser “Mary Jane”
YER: Özgürlük Parkı
21.30 Konser “Selen BEYTEKİN
YER: Çimenlik Kalesi (Çimenlik Kalesi'ne girişler 20.30'dan itibaren gerçekleşecektir)
21.30 Konser “ Yörem Müzik Orkestrası
YER: Barış Kordonu
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