59. Venedik Bienali’nin tüm katılımcıları açıklandı
59. Venedik Bienali’ne Türkiye’den katılacak sanatçı Füsun Onur oldu.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmesinin ardından 2022’de yapılacak olan Venedik Bienali’nin tüm katılımcıları açıklandı. 23 Nisan-27 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi’nin Türkiye Pavyonu için yapıt üretecek sanatçının Füsun Onur olduğu açıklanmıştı.
Türkiye Pavyonu’nun küratörlüğünü üstlenen isim ise İstanbul Bienali’nin ve İKSV’deki tüm güncel sanat projelerinin direktörü Bige Örer. Onur’un sergisi İKSV’nin girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla, Arsenale’de 2014-2034 dönemi için tahsis edilen uzun süreli mekânda yer alacak.
Küratörlüğünü Cecilia Alamani’nin üstlendiği 59. Uluslararası Sanat Sergisi’nin teması “The Milk of Dreams”, adını Leonora Carrington’ın kitabından alıyor. Serginin biletleri ise satışa sunuldu.
Katılımcıların bir kısmı şöyle:
- Türkiye
Sanatçı: Füsun Onur
Küratör: Bige Örer
- Avustralya
Sanatçı: Marco Fusinato
Küratör: Alexie Glass-Kantor
- Arjantin
Sanatçı: Mónica Heller
Küratör: Alejo Ponce de León
- Avusturya
Sanatçılar: Jakob Lena Knebl ve Ashley Hans Scheirl
Küratör: Karola Kraus
- Belçika
Sanatçı: Francis Alÿs
Küratör: Hilde Teerlinck
- Kanada
Sanatçı: Stan Douglas
Küratör: Reid Shier
- Katalonya
Sanatçı: Lara Fluxà
Küratör: Oriol Fontdevila
- Şili
Sanatçı: Turba Tol Hol-Hol Tol
Küratör: Camila Marambio
- Danimarka
Sanatçı: Uffe Isolotto
Küratör: Jacob Lillemose
- Estonya
Sanatçılar: Kristina Norman ve Bita Razavi
Küratör: Corina Apostol
- Finlandiya
Sanatçı: Pilvi Takala
Küratör: Christina Li
- Fransa
Sanatçı: Zineb Sedira
Küratörler: Yasmina Reggad, Sam Bardaouil ve Till Fellrath
- Almanya
Sanatçı: Maria Eichhorn
Küratör: Yilmaz Dziewior
- İngiltere
Sanatçı: Sonia Boyce
Küratör: Emma Ridgway
- Yunanistan
Sanatçı: Loukia Alavanou
Küratörler: Heinz Peter Schwerfel ve Giannis Arvanitis
- Grenada
Sanatçılar: Cypher Art Collective of Grenada
Küratör: Daniele Radini Tedeschi
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