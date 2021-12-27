59. Venedik Bienali’nin tüm katılımcıları açıklandı

27 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmesinin ardından 2022’de yapılacak olan Venedik Bienali’nin tüm katılımcıları açıklandı. 23 Nisan-27 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi’nin Türkiye Pavyonu için yapıt üretecek sanatçının Füsun Onur olduğu açıklanmıştı.

Türkiye Pavyonu’nun küratörlüğünü üstlenen isim ise İstanbul Bienali’nin ve İKSV’deki tüm güncel sanat projelerinin direktörü Bige Örer. Onur’un sergisi İKSV’nin girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla, Arsenale’de 2014-2034 dönemi için tahsis edilen uzun süreli mekânda yer alacak.

Küratörlüğünü Cecilia Alamani’nin üstlendiği 59. Uluslararası Sanat Sergisi’nin teması “The Milk of Dreams”, adını Leonora Carrington’ın kitabından alıyor. Serginin biletleri ise satışa sunuldu.

Katılımcıların bir kısmı şöyle:

- Türkiye

Sanatçı: Füsun Onur

Küratör: Bige Örer

- Avustralya

Sanatçı: Marco Fusinato

Küratör: Alexie Glass-Kantor

- Arjantin

Sanatçı: Mónica Heller

Küratör: Alejo Ponce de León

- Avusturya

Sanatçılar: Jakob Lena Knebl ve Ashley Hans Scheirl

Küratör: Karola Kraus

- Belçika

Sanatçı: Francis Alÿs

Küratör: Hilde Teerlinck

- Kanada

Sanatçı: Stan Douglas

Küratör: Reid Shier

- Katalonya

Sanatçı: Lara Fluxà

Küratör: Oriol Fontdevila

- Şili

Sanatçı: Turba Tol Hol-Hol Tol

Küratör: Camila Marambio

- Danimarka

Sanatçı: Uffe Isolotto

Küratör: Jacob Lillemose

- Estonya

Sanatçılar: Kristina Norman ve Bita Razavi

Küratör: Corina Apostol

- Finlandiya

Sanatçı: Pilvi Takala

Küratör: Christina Li

- Fransa

Sanatçı: Zineb Sedira

Küratörler: Yasmina Reggad, Sam Bardaouil ve Till Fellrath

- Almanya

Sanatçı: Maria Eichhorn

Küratör: Yilmaz Dziewior

- İngiltere

Sanatçı: Sonia Boyce

Küratör: Emma Ridgway

- Yunanistan

Sanatçı: Loukia Alavanou

Küratörler: Heinz Peter Schwerfel ve Giannis Arvanitis

- Grenada

Sanatçılar: Cypher Art Collective of Grenada

Küratör: Daniele Radini Tedeschi